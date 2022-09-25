وزير البترول يعطي شارة بدء ربط خط غاز «ريفين» بمصنع البوتاجاز في العامرية

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، شار بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز في العامرية، والذي نفذته شركة جاسكو، خلال زيارته للإسكندرية.

وأكد المهندس طارق الملا، أنّ المشروع يأتي في إطار استراتيجية قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي ومشتقاته ذات القيمة الاقتصادية العالية؛ لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي، موضحًا أنه يتم تنفيذ مشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع إنتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز لمصانع شركة جاسكو وتسهيلاتها بالإسكندرية، التي تفصل المشتقات بما يوفر إنتاجًا جديدًا من مشتقات الغاز الطبيعي لعدد من المجالات مثل خليط «الإيثان - بروبان»، الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بقطاع البترول في مجمعي شركتي سيدبك وإيثيدكو، والبروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، علاوة على البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تغذية مصنع بوتاجاز العامرية

واستمع الوزير ومرافقوه، عقب الافتتاح، لشرحٍ حول المشروع من المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو، والذي أوضح أنّ المشروع الجديد يعمل على تغذية مصنع بوتاجاز العامرية بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً من حقل ريفين، لتشغيل مصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية بالطاقة التصميمية القصوي.

ويمثل المشروع المرحلة الثانية من مشروع ربط غاز حقل ريفين على مصانع شركة جاسكو، وأن المرحلة الأولى كانت لربط الغاز على مجمع غازات الصحراء الغربية والتي بدأ تشغيلها في مايو 2021 بكميات تصل إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، لافتاً إلى أنّ من المخطط الإنتهاء من المرحلة الثالثة التي يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية في الربع الثالث من عام 2023.

خط لنقل الغاز

وأشار إلى أنّ شركة جاسكو كانت قد أنشئت خط لنقل غازات حقل ريفين بمنطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كيلومترًا وقطر 30 بوصة، وتنفيذ وصلة بطول 5 كيلومترات لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية.

وخلال جولته التفقدية بمصنع بوتاجاز العامرية، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد المبني الإداري للمصنع بعد تطويره بما يتناسب والتطورات والتوسعات التي يتم تشهدها الأعمال والاستثمارات الجديدة بالنشاط.