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وزير البترول يناقش مستجدات برنامج إدارة سلامة العمليات مع «ميثانكس» العالمية

كتب:

مارينا رؤوف
03:42 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، براد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية، بحضور الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس جمال فتحي، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة وحماية البيئة، لبحث واستعراض آخر مستجدات برنامج إدارة سلامة العمليات، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قطاع البترول وشركة ميثانكس لترسيخ مبادئ إدارة سلامة العمليات في شركات قطاع البترول من خلال اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض.

رخصة التشغيل الآمن

وتناولت المباحثات موقف إنشاء إدارات لسلامة العمليات، تكون مسؤولة عن تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات وتابعة لرئيس الشركة، ومناقشة تنفيذ ما يسمى برخصة التشغيل الآمن، التي من شأنها التأكد من توافر الدراسات المتعلقة بسلامة العمليات، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال مرحلة انتقالية لتكوين الكوادر المناسبة بكل شركة، وبالاستعانة بالإمكانيات والقدرات الموجودة حاليا بالقطاع من خبرات، والاستفادة من فريق بناء قدرات السلامة الذي تم تأهليه من خلال برنامج الوزارة لبناء قدرات السلامة.

كما شهد اللقاء استعراض ما تم تحقيقه من خطوات جادة لتحديث إدارة سلامة العمليات داخل شركات قطاع البترول، بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشي مع رؤية الوزارة للتحديث والتطوير.

وشارك في اللقاء، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، من خلال الفيديو الكونفراس فى هذا الاجتماع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.