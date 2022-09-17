وزير البترول يفتتح عددا من المشروعات بمسطرد بقيمة 256 مليون جنيه

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، عددًا من المشروعات المهمة بمنطقة مسطرد، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور علاء البطل، رئيس هيئة البترول، ونوابه ورؤساء شركات بتروجت والقاهرة للتكرير والتعاون والأنابيب ومصر للبترول وبتروجاس.

خريطة مشروعات البترول الجديدة بمسطرد

تشمل المشروعات المفتتحة مستودع شركة التعاون للبترول بعد تطويره بتكلفة تقدّر بنحو 250 مليون جنيه، الذي نفّذته شركة بتروجت، واشتمل التطوير على شبكة الإطفاء الآلي وتطوير الأرضيات بالكامل، وأيضًا مظلات الشحن بنظام الكمبيوتر، وإنشاء مبنى إداري جديد، وتطوير منظومة الشحن عن طريق العدادات الإلكترونية للمستودع.

مشروع استرجاع غازات الشعلة

كما افتتح وزير البترول والمحافظ الطريق الجديد ومشروع استرجاع غازات الشعلة لشركة القاهرة للتكرير، الذى نفذته شركة جارو الإيطالية باستثمارات 6.5 مليون دولار، وسيوفر المشروع لشركة القاهرة لتكرير البترول أكثر من 8 ملايين دولار سنويًّا، بعد الاستفادة من حرق 4 أطنان غاز في الساعة، وسيتم استغلال إمكانيات شركة القاهرة لتكرير البترول في خفض التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، حيث ستقوم الشركة بتصنيع الخطوط والمبدلات الحرارية وتنفيذ جميع أعمال التركيبات الميكانيكية والمدنية للمشروع.

كما قام خلال الزيارة، وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشاء عدد من المستودعات المهمة على مساحة 65 فدانًا.

كما افتتح الوزير طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، الذي قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته، بما يليق والمنطقة، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة، حيث تابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها، مؤكداً أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.