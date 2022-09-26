«البترول»: تصدير الغاز الطبيعي المسال بـ37 دولارا للمليون وحدة حرارية

حققت مصر خلال الفترة الماضية معدل صادرات جيد من الغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام لسنوات، وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنَّ الوزارة استطاعت بيع الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي بسعر مرتفع يصل لـ37 دولارًا للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك بعض الشحنات بيعت بـ20 دولارًا للمليون وحدة حرارية كأقل سعر، إذ بدأت الأسعار في الانخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال من منع الإسالة في إدكو ودمياط، للشركات العالمية التي تشتري وعليه يتمّ تسليمها للدول التي تستوردها.

صادرات الغاز توقفت في السابق بسبب كورونا

ولفت إلى أنَّ الشحنات الفورية يتمّ إرسالها حسب السعر الذي يتمّ الاتفاق عليه للبيع حسب العقد، ومن يرغب في شرائه يطلب الشحنة له، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، إذ كان هناك نقص وتخوف في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال توقف عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ولكنها عاودتن في الارتفاع بشكل كبير عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإيقاف توريد الغاز الروسي لأوروبا التي تعد أكبر مورد لها.