رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«البترول»: تصدير الغاز الطبيعي المسال بـ37 دولارا للمليون وحدة حرارية

كتب:

مارينا رؤوف
03:58 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
ناقلات الغاز

ناقلات الغاز

حققت مصر خلال الفترة الماضية معدل صادرات جيد من الغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام لسنوات، وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنَّ الوزارة استطاعت بيع الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي بسعر مرتفع يصل لـ37 دولارًا للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك بعض الشحنات بيعت بـ20 دولارًا للمليون وحدة حرارية كأقل سعر، إذ بدأت الأسعار في الانخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال من منع الإسالة في إدكو ودمياط، للشركات العالمية التي تشتري وعليه يتمّ تسليمها للدول التي تستوردها. 

صادرات الغاز توقفت في السابق بسبب كورونا

ولفت إلى أنَّ الشحنات الفورية يتمّ إرسالها حسب السعر الذي يتمّ الاتفاق عليه للبيع حسب العقد، ومن يرغب في شرائه يطلب الشحنة له، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، إذ كان هناك نقص وتخوف في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال توقف عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه  بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ولكنها عاودتن في الارتفاع بشكل كبير عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإيقاف توريد الغاز الروسي لأوروبا التي تعد أكبر مورد لها.

اقرأ المزيد:

تراجع أسعار الغاز الطبيعي لأدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي

«بتروتريد»: اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

تجنب الغرامة.. غدا آخر موعد لتسجيل قراءات استهلاك عداد الغاز الطبيعي

طرق أكثر أمانا.. اعرف إزاي تغير وصلات الغاز الطبيعي في شقتك

من العجز لتحقيق الفائض.. حقل «ظهر» ملحمة مصرية لتوفير الغاز الطبيعي

البترول: نمو قطاع الغاز الطبيعي عزّز الاستفادة من موارد مصر وبنيتها التحتية

اليوم.. «بتروتريد» تبدأ استقبال قراءات عدادات الغاز الطبيعي
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.