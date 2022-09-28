أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر.. تبدأ من 15750 جنيها

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، أبرز أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، التي أشارت إلى وجود استقرار في مختلف المصانع دون تغيير اليوم الأربعاء، حيث ظلت الأسعار ثاتبة كما هي مع توقعات بعدم تغييرها الفترة المقبلة، وفقًا لما أكده الدكتور أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء الغرف التجارية في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

وفيما يلي، نقدم أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر، وفقا لما ذكرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت، كما يلي:

- طن حديد عز يصل إلى 18100 جنيه.

- سعر حديد بشاي 18000 جنيه للطن.

- سعر حديد العتال 17800 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان 17000 جنيه للطن.

- سعر حديد المركبي 15750 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين 17550 جنيهًا للطن.

- سعر حديد الكومي 17000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

- سعر حديد المعادي 17000 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري 17100 جنيه للطن.

- سعر حديد مصري ستيل 17200 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية 17000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

- سعر أسمنت المسلح نحو 1470 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر نحو 1440 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم نحو 1430 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن.