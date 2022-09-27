استقرار واضح تشهده أسعار الحديد في مصر بالآونة الأخيرة، وذلك في عمليات البيع والشراء بجميع الأسواق المحلية في المحافظات المختلفة، وهذا ما أثر بالتالي على سوق العقارات والبناء والشييد بمصر.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الحديد اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في مصر، بالإضافة إلى سعر طن الأسمنت، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم

استقرار واضح شهده سعر البيع لطن الحديد اليوم الثلاثاء فى الاسواق المحلية المصرية، ولجميع الشركات العاملة فى صناعة الحديد تقريبا.

سعر طن حديد عز 18100 جنيه.

سعر حديد بشاي وصل إلى 18000 جنيه للطن.

سعر حديد العتال إلى 17800 جنيه للطن.

سعر حديد عطية 17000 جنيهًا للطن.

سعر حديد سرحان إلى 17000 جنيهًا للطن.

سعر حديد المركبي إلى 15750 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 17550 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي إلى 17000 جنيه للطن.

سعر حديد المعادي إلى 17000 جنيه للطن.

سعر حديد العشري إلى 17100 جنيه للطن.

سعر حديد مصري ستيل اليوم نحو 17200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وصل سعر أسمنت المسلح 1470 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت نصر إلى نحو 1435 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر وادي النيل نحو 1400 جنيهًا للطن.

بلغ أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان 1460 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي نحو 1500 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المسلة نحو 1390 جنيهات للطن.

بلغ سعر أسمنت بنى سويف 1390 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السهم اليوم الثلاثاء 1398 جنيهًا للطن.