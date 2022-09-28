التنمية المحلية: ترشيح السيدات المتميزات لدورتي قادة المستقبل وإعداد القادة

قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، زيادة عدد الفئات المستهدفة من السيدات لبعض الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة؛ إذ جرى إضافة عدد 15 خريجة متميزة من خريجات دورة القيادات التنفيذية النسائية والرائدات، وترشيحهن بشكل استثنائي وإضافى للحصول على دورتي قادة المستقبل و«TOT»، التي تتضمنها الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي.

اللواء هشام آمنة: ندرك عمق الدور المتميز للمرأة

وأكد «آمنة» أن اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة وإشراكها في تنفيذ خطط التنمية بالمراكز والمدن والقرى يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها، والذي يشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد دائما على دورها ومكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة، مشيرا الى أن الوزارة تؤدي جهودا حثيثة لدعم وتمكين المرأة المصرية فى المحافظات، وعلى مستوى الوظائف القيادية بالوزارة ووظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جرى وضع عدة معايير لاختيار المتميزات من خريجات دورة القيادات النسائية كمرشحين إضافيين في دورتي قادة المستقبل وإعداد المدربين TOT، منها التقييمات التي أعدها المهندس صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، المشرف على مركز سقارة للمتدربات، في أثناء فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات النسائية، التي نظمتها الوزارة مؤخرا.

معايير اختيار المتميزات

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه يجب عدم حصول المرشحات على دورات قادة المستقبل أو إعداد المدربين، وألا يزيد سنهن على 49 عاما، وفق قواعد الترشيح العامة للدورتين، مع حصولهن على تقدير امتياز في دورة القيادات النسائية، بما لا يخل بالعدد المطلوب للدورات من كل محافظة.

وأوضح «آمنة» أنه يجرى الاعتماد على مركز التدريب بسقارة بشكل كبير في رفع كفاءة ومهارات العاملات بالإدارة المحلية بجميع المحافظات، وتوفير برامج تدريبية لهن، وفتح آفاق جديدة لهن، ومساعدتهن على المشاركة بشكل واسع النطاق في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كافة، إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية مجتمعها وأسرتها وبدعمها خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة.

وشدد الوزير على أهمية إتاحة فرص جيدة للسيدات العاملات في المحليات، اللاتي يعملنّ بجهد لاحتكاكهنّ المباشر بالمجتمع المحلي، وقدرتهنّ على حل مشكلاته، والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ أهداف الوزارة، وتمكين المحافظات من توفير الخدمات بصورة افضل للمواطنين، والنهوض بها، وحسن إدارتها وتوعية السيدات في نطاقهن بأبرز القضايا والموضوعات الملحة للوطن، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للمرأة المصرية كي تصل إلى المكانة التي تمكنها من إحراز تقدم ملحوظ في مجال التنمية والمناحي السياسية على المستويات كافة.