الثقافة تطلق ملتقى البيئة والطفل استعدادا لمؤتمر المناخ: ورش ومحاضرات

ينطلق اليوم بالمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة «ملتقى الثقافة والتعليم والبيئة»، حسبما أكد الكاتب محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل، مشيرا إلى أنه سيقدم نموذجًا لليوم الثقافي الفني الذي تطمح وزارة الثقافة في تحقيقه بالتعاون مع وزارة التعليم والبيئة.

وقال «ناصف»، في بيان له، إن الملتقى هو لقاء ثقافي فني يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل، يهدف إلى تهيئة الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال العام الجديد، ولتوعيتهم بقضايا الثقافة والتعليم والبيئة خصوصًا التغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة خصوصًا في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27»، في شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وتكريم المتفوقين في مختلف المجالات.

«ناصف»: نهدف لزيادة الوعي بمخاطر التغيرات المناخية

وتابع «ناصف»، سيقام الملتقى اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم والبيئة وخصوصًا مديرية القاهرة التعليمية، ويستهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور، بالتغيرات المناخية وسيقام في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ويمكن لكل من يريد الحضور.

وأوضح المركز القومي لثقافة الطفل، أهداف الملتقى وهي دعم العلاقة بين الثقافة والتعليم، تنمية الوعي الأسري بالمناهج الحديثة، تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وتكريم الفائقين وتشجيعهم.

كما سيشمل البرنامج الحافل الذي أعده فريق عمل الحديقة الثقافية التي تديرها ولاء محمد محمود، افتتاح المعرض الفني، عن التغيرات المناخية ومعرض فني عام، وبعد ذلك يبدأ الحفل الثقافي الفني.

محاضرات وكورال ضمن الملتقى

ويبدأ اليوم بكورال سلام ومجموعة من الأغاني الوطنية ومحاضرة التغيرات المناخية وآليات التخفيف والتكيف ودور الفرد في مواجهة التغيرات المناخية للدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية البيئية، كما يضم عمل مجموعة من ورش العمل القائمة على إعادة استخدام المخلفات، عرض فيلم كرة أرضية جديدة من إخراج ميسرة خيري وتأليف الطفلتان رحمة محمد ورسوم جودى محمد الفائزتان بحائزة الدولة للمبدع الصغير.

كما يشمل الملتقى مسرحية تفاعلية «عسل ونار عن التغيرات المناخية»، تأليف أحمد سراج، وإخراج ناصر عبدالتواب وبطولة الأراجوز، وتأتي فقرة تكريم الفائزين في مسابقات المركز القومي للطفل، والطلاب والمعلمين الفائزين على مستوى القاهرة في المشروع الوطني للقراءة.

من جانبه أضاف الشاعر أحمد سراج قائلا: يعتمد العرض على التفاعل والتعلمِ والاكتشافِ عبر اللعبِ؛ لذلك فهو يقوم على اشتراك أشخاص لا يعرفون عنه شيئًا، إضافة إلى الشخصيات الأساسية، وهو يحاول أن يقدم قضية التغيرات المناخية بشكل يفهمه الطلاب مهما كانت أعمارهم، ويحددون أدوارهم ويقومون بها بوعي وفاعلية.