تعمل إيه لما عربيتك «تنتش»؟.. خبير سيارات يوضح

قال معتز هاني، خبير السيارات، إن مصطلح «العربية نتشت» يعني أن السيارة بدلا من سيرها بشكل طبيعي وكالمعتاد يحدث بها «رعشة»، موضحا أن «التنتيش» له أسباب كثيرة، خصوصا وأن كل قطعة بالسيارة لها علاقة بالأخرى، وأي خلل في أي جزء بالسيارة بشكل ميكانيكي يسبب «تنتيش» بالسيارة: «لو البنزين حصل فيه خلل العربية هتنتش، ولو الهوا اللي حصل فيه خلل هتنتش، لو فلتر الهواء مخنوق هتنتش» والـ«البرجلة» نفس الحالة ونفس معنى «التنتيش».

مولد الطاقة والكهرباء بالسيارة

وأضاف خبير السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن البنزين إذا تم خلطه بالمياه يسبب أيضا «تنتيش»، ونفس الأمر إذا احتوى على شوائب.

«التنتيش» خطر على الموتور وليس خطرا على سائق السيارة

وأوضح خبير السيارات أن «التنتيش» خطره يقع على الموتور وليس على سائق السيارة، شارحا أنه في بعض الأحيان يحدث «تنتيش» في السيارة بسبب الفتيس الأتوماتيك في حال حدوث خلل به، وفي حال حدوث «التنتيش» يجب اللجوء لمتخصصين لصيانة السيارة حتى لو كانت مكلفة، لأن أضرار الصيانة أقل بكثير من أضرار التنتيش على السيارة وآثاره.