إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجة نارية بكفر الشيخ

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجة نارية على طريق «ميت الديبة - كفر الشيخ» أمام سوق المواشي بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجة نارية على طريق «ميت الديبة - كفر الشيخ» أمام سوق المواشي، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من أحمد عادل عكاشة، 20 عاماً، مقيم بقرية الشقة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد رأفت سعد، 20 عاماً، مقيم بقرية الشقة، بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد كمال ممدوح، 20 عاماً، مقيم بقرية ميت الديبة، باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد السيد ممدوح، 40 عاماً، مقيم بقرية ميت الديبة، باشتباه كسر بالقدم اليسري، وأُجريت لهما الفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، ووضعهما تحت الملاحظة.