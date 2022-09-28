«الداخلية» توجه قافلة طبية وإنسانية في قرى كفر الشيخ والسويس

وجهت وزارة الداخلية، قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي كفرالشيخ السويس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد، معك في كل مكان»، والدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

قافلة طبية في محافظتي كفر الشيخ والسويس

واستهدفت القافلة عددًا من القرى بنطاق محافظتي كفرالشيخ والسويس، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ جرى توزيع عددا من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

زيارة المستشفيات ودور الرعاية

كما جرى زيارة عددا من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على عدد منهم وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وأيضًا زيارة عددًا من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القري الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.