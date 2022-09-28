جامع: تطوير 4 مناطق عشوائية في القاهرة والجيزة بـ268 مليون جنيه

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تنفيذ 35 مشروعا في 4 مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتمويل قيمته 268 مليون جنيه من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن برنامج الارتقاء الحضري، ما ساهم في حل العديد من المشكلات التي يواجهها سكان هذه المناطق.

وشددت على اهتمام الجهاز بالمساهمة في مبادرات الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وضخ المزيد من التمويلات في مختلف الأنشطة التنموية للارتقاء بها، بهدف تهيئة مناخ ملائم لتعزيز وتوفير فرص عمل جديدة وملائمة لأبنائها، بالإضافة لتهيئتها حضاريا عبر تطوير البنية الأساسية للخدمات العامة، كالأسواق الشعبية والمدارس.

الارتقاء الحضري لتطوير البنية الأساسية

وفي مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج أعمال وإنجازات برنامج الارتقاء الحضري في المناطق العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، أشارت جامع إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات المانحة والدولية عبر وزارة التعاون الدولي، لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المهمة، والعمل على إتاحة حياة أفضل للمواطنين في هذه المناطق، بالتنسيق مع المحافظات المعنية .

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ حاليا برنامج الارتقاء الحضري، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، لتطوير البنية الأساسية في مناطق الزاوية الحمراء وعزبة خير الله بمحافظة القاهرة، وأرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة.

نتائج برنامج التطوير الحضري

وأشارت إلى مساهمة المشروعات في حل العديد من المشكلات التي يواجهها سكان المناطق المستهدفة، وتوفير مياه شرب نظيفة، وتطوير الأسواق والمواقف والأنفاق وكباري المشاة، والمدارس والوحدات الصحية، بالإضافة لتوفير الخدمات الرياضية للشباب من ملاعب ومناطق خضراء وساحات مفتوحة، لتحقيق مستوى معيشي أفضل لما يزيد على مليون مواطن.