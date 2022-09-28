والد طالبة الصيدلة التي سقطت في بئر الأسانسير بالإسكندرية يتحدث عن «شبهة جنائية»

باشرت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، التحقيق في واقعة مصرع طالبة الصيدلة ندى مراد مرقص، التي سقطت في بئر مصعد كهربائي بالعقار الذي تقيم به بالمحافظة، منذ عدة أيام.

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار لفحصها، وسؤال شهود العيان عن تفاصيل الحادث.

والد الطالبة يكشف تفاصيل الحادث

وقال مراد مرقص، والد طالبة الصيدلة بمحافظة الإسكندرية، إنه جرى اكتشاف مكان ابنته عقب ساعات من تغيبها، بمساعدة رجال الشرطة، حيث تبين عدم خروجها من عقار السكن، إلى أن جرى العثور على جثمانها في بئر المصعد.

وأضاف مرقص، لـ«الوطن»، أن هناك شبهة جنائية في الحادث، نظراً لوجود هاتف ابنته في كابينة الاسانسير، وفقا لرواية أحد السكان، من شهود العيان، الذي رآه خلال عودته إلى العقار في توقيت مقارب من اختفائها.

والد الطالبة: متمسكون بالسير في الإجراءات القانونية

وأشار إلى أن الرواية التي تقول إن المتوفية فتحت بوابة المصعد ولم تجد الكابينة وسقطت غير منطقية، لأن باب المصعد لا يفتح دون الكابينة.

وأكد والد الطالبة المتوفية، تمسكه باستمرار الإجراءات القانونية من أجل أخذ حق ابنته، في حال بينت التحقيقات أن وفاتها ناتجة عن الإهمال أو شبهة جنائية.