مصرع شاب وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارتين بالمنيا

لقي شاب مصرعه، وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي «مصر- أسوان» في محافظة المنيا، ونقل جثمان الشاب إلى مستشفى الحميات، ونقل المصابون إلى المستشفى العام.

تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص رقم «6549 ن ا د»، والأخرى رقم «3816 ف ي ح»، بالقرب من كمين بني أحمد الغربية بطريق الصعيد الزراعي.

أسماء ضحايا الحادث

بانتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يدعى باسم محمد عدلي عبد الجواد، 27 سنة، مقيم بمركز أبوقرقاص، ونقل جثمانه إلى مستشفى حميات المنيا.

وأصيب في الحادث كل من: أحمد محمد خلف، 42 سنة، مقيم بقرية منسافيس، وأبانوب ناجي، 48 سنة ومقيم بقرية أبيوها، وجورج عادل منير، 43 سنة، مقيم بقرية الفكرية، وعلاء سيد حسن، 40 سنة، ومحمود حسن محمد، 34 سنة، وكريم علاء، 14 سنة، وسعيد مرقص سعيد، 43 سنة «سائق»، ومحمد حسين محمد، 38 سنة مقيمون بأبوقرقاص، ومصابون بجروح وكسور وكدمات متنوعة، واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضرا بالحادث، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.