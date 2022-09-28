محافظة البحر الأحمر: إنشاء مدفن صحي برأس غارب تزامنا مع قمة المناخ

مع بدء الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ بشهر نوفمبر المقبل، وافقت لجنة مشتركة من 4 وزارات مع الهيئة العربية للتصنيع على المقترح لإنشاء مدفن صحي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقات وإصدار وتخصيص الأرض للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع، وذلك وفقاً لما أصدرته محافظة البحر الأحمر في بيان.

لجنة لإنشاء مدفن صحي

واستقبل اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم، لجنة مشكلة من وزارة «التنمية المحلية، البيئة، التخطيط، التنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع» لإنشاء مدفن صحي.

ووفقاً للبيان الذي أصدر من جهاز المدينة، أنه بعد معاينة 3 نقاط بطريق الشيخ فضل لتحديد الأنسب، ووقع الاختيار على إنشاء المدفن الصحي بطريق رأس غارب - الشيخ فضل؛ وذلك في ضوء توجيهات الدولة وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة العامة بالمحافظة تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر.

نموذج فنار غارب في المدخل الشمالي برأس غارب

وفي ذات السياق، بدأت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر البدء في تطوير المدخل الشمالي للمدينة، وفقاً لرئيس المدينة في بيان، البدء في تركيب نموذج على غرار فنار غارب الذي صممه المهندس الفرنسي جوستاف إيفل مصمم برج إيفل ووضع النموذج في مدخل رأس غارب وذلك بالجهود الذاتية في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمظهر الحضاري لمداخل مدن المحافظة.