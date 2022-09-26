استعدادات مكثفة لاستقبال رؤساء الدول والمشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ

40 يوما متبقية على انطلاق أكبر حدث في تاريخ مدينة شرم الشيخ، والتي تتجمل لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، بمشاركة 130 دولة وبحضور ملوك ورؤساء العالم، لمواجهة التغيرات المناخية.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد أن المدينة أصبحت جديدة ومختلفة عن ذي قبل، بعد إنشاء 31 مشروعا في كافة القطاعات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، موضحا في تصريحات خاصة، أن العمل في المدينة متواصل ليلا ونهارا من أجل الانتهاء من المشروعات الجارية قبل انطلاق قمة المناخ 6 نوفمبر المقبل.

إقامة الزعماء والوفود المشاركة

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى توفير 45 ألف غرفة سياحية بفنادق شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ 2022، حيث جرى تجهيز كل الفنادق التي تم اختيارها لتكون صديقة للبيئة وحاصلة على الشهادة البيئية.

وأضاف أنه جرى تجهيز مقر إقامة الزعماء والملوك عن طريق الشركة المنظمة، موضحا أن هناك شركة عالمية هي المسئولة عن ترتيبات القمة، وتتولى كافة الأعمال لأن هذا الحدث يعتبر تحديا لمصر، مؤكدا أن شبكات الإنترنت فائق السرعة وصلت كافة الفنادق، وجار تجهيز المنطقة الزرقاء والخضراء وتزويدها بوسائل الاتصالات المختلفة طوال فترة المؤتمر.

جولات يومية لمتابعة سير العمل

وأكد «فودة» أنه يقوم يوميا بجولات ميدانية لكافة المشروعات بالمدينة لمتابعة ودفع عجلة العمل للأمام من أجل الانتهاء من المشروعات البالغ عددها 31 مشروعا، مشيرا إلى أن كل المشروعات نسب التنفيذ بها تعدى 90%، وتوفر هذه المشروعات أكثر من 2000 فرصة عمل لأبناء جنوب سيناء.

وأوضح أنه قام بتفقد عدة مشروعات، وهي مركز الرصد الأمني بتكلفة 20 مليون جنيه، وتطوير ميدان السلام وشارع السلام، كما تفقد المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها الأمم المتحدة خلال فترة المؤتمر، ومقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع.

كما أكد أن جميع محطات الغاز الطبيعي والكهرباء أصبحت جاهزة تماما لشحن الأتوبيسات والسيارات، لتصبح شرم الشيخ أول مدينة خضراء قبل القمة رقم 27 للمناخ.