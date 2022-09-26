شرم الشيخ تستعد للتحول للطاقة النظيفة بالكامل في قمة المناخ

كشفت مديحة عبدالعظيم، مسؤول الشؤون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، عن أنه يجري العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ بالكامل للعمل بالطاقة النظيفة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP-27)، التي تستضيفها مدينة السلام في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت «عبدالعظيم»، في كلمتها أمام مؤتمر حول الطاقة الشمسية، اليوم الاثنين، إن سوق الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر يحقق نمواً بشكل مستمر، من خلال استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضافت أن الهيئة أنشئت في عام 1986، بهدف تنظيم عمليات إنشاء محطات الطاقة، سواء المملوكة للهيئة أو التابعة لشركات القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنه من المستهدف الوصول باستخدامات الطاقة المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي سوق الطاقة في مصر هذا العام، على أن يتم الوصول لنسبة 42% قبل عام 2035.

وأشارت في كلمتها أمام المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة «جينكو سولار» للطاقة النظيفة، ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ (COP-27)، إلى أن العمل يجري بشكل كبير في مدينة شرم الشيخ، نحو التحول لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية في كل المنشآت السياحية ومركز المؤتمرات، وحتى إنارة الشوارع، ومنظومة إعادة تدوير المخلفات.

تشريعات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة

وأضافت مسؤول الشؤون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الدولة المصرية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين للتشجيع على الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة في 2014، وبعدها إصدار قانون الكهرباء، وقرارات الدولة لتخصيص مساحات من الأراضي لصالح الهيئة، لتنفيذ مشروعات ومحطات جديدة عليها.

سوق الطاقة المتجددة بمصر في زيادة كبيرة

وتابعت أن سوق الطاقة المتجددة بمصر في زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تشهد مصر، خلال السنوات المقبلة، زيادة في عدد مشروعاتها بالقطاعات المختلفة، وأشارت إلى أنه من المشروعات التي عملت عليها الهيئة، خلال الفترة الماضية، في خليج السويس وأسوان وجنوب سيناء، وأن هناك دراسة تجري حالياً، لزيادة عدد المشروعات، بعد زيادة مساحة الأراضي المخصصة للهيئة.