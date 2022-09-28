تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه لإيهامه باجتياز اختبارت الشرطة لـ23 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه لسرقة مبلغ مالي منه قدره 150 ألف جنيه، بعد أن أوهمه بقدرته على إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، على طريق أوتوستراد المعادي، لـ23 أكتوبر.

صدَر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم «مصطفى.ي»، 30 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق»، في القضية التي حملت رقم 21484/266 لسنة 2020 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، قيامه في ديسمبر من عام 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي، بـ قتل المجني عليه ممدوح أمين، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه

وأضافت التحقيقات، أنَّ المتهم أعدّ لجريمته سلاحًا أبيضًا سكين، واستدرج المجني عليه من منزله وتوجها إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء، وما إن وصلا حتى استل سلاحه من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسده قاصدا قتله، على النحو المبين بالتحقيقات.

طرق احتيالية

وخلال التحقيقات مع المتهم، كشفت النيابة العامة، أنَّ المتهم استولي على أموال قدرها 150 ألف جنيه، مملوكة للمجني عليهما «أمين رشاد ونجله»، واستخدم في ذلك الطرق الاحتيالية بعد إيهامه بقدرته على ضمان اجتياز نجله «ممدوح» لاختبارات كلية الشرطة «الضباط المتخصصين».

وتوجه المتهم رفقة المجني عليه لأكاديمية الشرطة التي كان من شأنها أن تحمل المجني عليه على تصديقه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتحصل منه في بداية الأمر على مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه إلى أنَّ وصل إجمالي المبلغ المسحوب منه إلى 150 ألف جنيه.