الحكم بإعدام 3 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين في «قتل مواطن» بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين باستعراض القوة، وقتل مواطن بدار السلام، بالإعدام شنقًا.

كما عاقبت المحكمة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، وعادل إبراهيم الغويط، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 5604 لسنة 2018 جنايات دار السلام، أن المتهمين اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأنفس باستعمال القوة والعنف حال حملهم الأسلحة البيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل المجني عليهما لترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وذلك بأن تجمعوا على هيئة عصبة من مقاتلي الشوارع المدججين بالأسلحة البيضاء والمحملين بالحجارة والزجاجات وعلى حين غرة اعتدوا على المجني عليهما وكان ذلك لإلقاء الرعب في نفسهما.

رشق المواطنين بالحجارة

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا عمدًا المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود خلاف بينهما فتربصوا بمحيط سكنه وما أن لاح بخطوات آمنة حتى المتهمين من الأول حتى الثالث وانهالوا عليه بأسلحتهم يطعنوه، بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وذلك بأن اعتلوا أسطح البنايات وصاروا يرشقون الناس بالحجارة ليقصوهم عن إغاثته قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.