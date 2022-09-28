التموين: ارتفاع عدد المشاركين بالأوكازيون الصيفي لـ3557 محلا حتى الآن

ينتهي الأوكازيون الصيفي 2022 رسميًا، يوم 1 أكتوبر المقبل، وتحديدًا بعد 4 أيام من الآن، وذلك بعد قرار وزارة التموين بوصفها الجهة المنوطة بالرقابة على موسم التصفيات، باستمرار الأوكازيون الصيفي لمدة شهرين، إذ انطلق الأوكازيون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، بسبب تزايد نسب إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات.

ارتفاع مشاركة المحال في الأوكازيون الصيفي 2022

وبعد مرور شهرين على بدء الأوكازيون، ارتفعت نسبة المحال التجارية المعلنة عن تخفيضات للمواطنين على السلع حتى وصل عدد محال الأوكازيون الصيفي هذه العام إلى 3557 محلا على مستوى الجمهورية، وفقا لتصريح أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين.

وأضاف «أبو الفضل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2022 بلغ حتى الآن 3557 محلا متنوعا ما بين محال للملابس الجاهزة ومحال الأحذية والشنط والجلود ومحال المستلزمات المدرسية ومحال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من المحال التجارية التي اشتركت في موسم التخفيضات الموسمية بنسبة تخفيض بلغت حتى 50%.

ونوّه «أبو الفضل»، أن مفتشي وزارة التموين حرروا خلال الشهرين السابقين عدد 890 محضر مخالفة للمحال المشتركة في الأوكازيون لمخالفة قواعد الاشتراك في التخفيضات، موضحا أن المحاضر التي تم تحريرها جاءت كالتالي:

- عدد 638 محضرا دون تصريح رسمي للدخول في الأوكازويون.

- عدد 242 محضرا وهميا لإعلان تخفيضات وهمية على السلع.

- عدد 3 محاضر لمحلات لم تعلن عن الأوكازيون باللغة العربية.

- عدد 7 محاضر لمحلات لم تعلن عن نسبة التخفيض والسعر قبل وبعد الخصم.

وقالت وزارة التموين، في بيان، إن الأوكازيون يعتبر فرصة كبيرة للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، فضلا عن منح الفرصة للمحال التجارية، في التخلص من البضاعة الراكدة لديهم في المخازن.