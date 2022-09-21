10 أيام متبقية على انتهاء الأوكازيون الصيفي 2022 باشتراك أكثر من 3500 محل

ينتهي الأوكازيون الصيفي 2022 رسميا بعد 10 أيام، وتحديدا في الأول من أكتوبر المقبل، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» إلى 1 أكتوبر، لمنح الفرصة الأكبر للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، فضلا عن منح الفرصة للمحال التجارية، في التخلص من البضاعة الراكدة لديهم في المخازن.

الأوكازيون الصيفي 2022 وتنشيط حركة التجارة

أكدت وزارة التموين، أن فترة الأوكازيون الصيفي 2022، الذي بدأ في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، ساعدت على تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتلبية احتياجات المواطنين، لشراء مستلزماتهم من السلع بأسعار مخفضة، خاصة الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

ونوهت الوزارة، بأن جميع مديريات التموين على مستوى المحافظات، سهلت دخول المحال في موسم التصفية، بناء على الضوابط والقواعد المنظمة، موضحة أن عدد المحال التجارية التي شاركت في موسم الأوكازيون الصيفي هذا العام، بلغت أكثر من 3500 محلي تجاري متنوع.

وألزمت التموين جميع المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون والتخفيضات، أن يتم وضع سعرين على السلعة قبل وبعد الدخول في الأوكازيون، لإطلاع المواطن على نسبة التخفيض، إذ اشترك كل محل بفترة أسبوعين كاملين خلال مدة الأوكازيون الصيفي.

تزايد نسب الإقبال السبب وراء مد الأوكازيون

وجاء قرار وزارة التموين بمد فترة الأوكازيون إلى الأول من أكتوبر المقبل، بدلا من انتهائه بداية شهر سبتمبر الجاري بسبب تزايد نسب إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون، مقارنة بنسبة الإقبال في بداية انطلاقه.