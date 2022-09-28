وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى الإمارات (فيديو)

عاد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت الزيارة بمراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين.

والتقى وزير الدفاع، محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، وأكد خلال اللقاء اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، بعمق روابط العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التي تمس المصالح المشترك.

وأجرى وزير الدفاع، زيارة إلى مجمع توازن الصناعي، التقى خلالها المديرين التنفيذين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، كما استمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات الدفاعية الإماراتية، وفق لأحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح.

وأشاد الفريق أول محمد زكي، في ختام الزيارة، بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع الإمارات، معربا عن تطلعه لاستمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية للجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر الجولة واللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية.