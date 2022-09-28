«التخطيط» تواصل تقييم «المشروعات الخضراء»: لجان ومنصة إلكترونية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مواصلة أعمال تقييم اللجان التنفيذية بالمحافظات للمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منصة إلكترونية للتقييم

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تتم طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

وأشادت وزيرة التخطيط بالعمل الإيجابي والمكثف الذي يتمّ على مستوى كل المحافظات منذ إطلاق المبادرة، مؤكّدة أنَّ هذه العمل والتفاعل الإيجابي على مستوى محافظات مصر جميعها أمر غير مسبوق يؤكّد مدى الاهتمام والوعي بالهدف من المبادرة.

المبادرة تستقبل 6281 مشروعًا

من جهته، أكّد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة؛ أنَّه تمّ الانتهاء من أول وأهم مرحلة من المبادرة بنجاح، ووصلت المشروعات المتقدمة إلى 6281 مشروعًا بالفئات الست للمبادرة، موضحًا أنَّها مبادرة غير مسبوقة تتيح التمكين للمحافظات والمحليات مجتمعيًا وجغرافيًا.

وأشار إلى أنَّه مع اقتراب انتهاء فترة التقييم، تعمل جميع اللجان بالمحافظات برئاسة السيد المحافظ وتجتمع يوميًا، لدراسة الموقف التنفيذي للتقييم أول بأول.

وحول معايير التقييم؛ موضحًا أنَّ هناك «مسطرة للتقييم موحدة» تضمن موضوعية وحيادية تطبيق المعايير على المشروعات، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات من خلال 5 دورات تدريبية تم فيها تناول معايير التقييم بالشرح المفصل.

اختيار 162 مشروعًا من جميع المحافظات

أضاف «بدر» أنَّه بانتهاء فترة التقييم؛ سيتمّ اختيار 6 مشروعات؛ من كل فئة مشروع، ليكون الإجمالي 162 مشروعًا من جميع المحافظات، وسيتم عمل مؤتمر وطني بالقاهرة لتلك المشروعات بحضور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين، وفي نهاية هذا المؤتمر سيتم الإعلان عن اختيار 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ «COP 27».

كما أكّد أنَّه ولأول مرة يكون لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وخريطة لتلك المشروعات، وهو ما يعني توفير فرص استثمارية و«حلول مصرية» للمشكلات وقضايا تغير المناخ.