تفاصيل فيلم «الهيبة» لـ تيم حسن قبل بداية عرضه في لبنان

حقق الفنان تيم حسن نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني خلال السنوات الماضية، وتكلل ذلك من خلال مسلسل «الهيبة»، الذي قدمه، وقرر أن يستغل ذلك النجاح من خلال تقديم أحدث أعماله السينمائية «الهيبة» الذي يعرض عام 2022، ويبدأ عرضه في لبنان بداية من يوم 29 سبتمبر الجاري.

أحداث فيلم الهيبة

قرر الفنان تيم حسن أن يستكمل نجاح مسلسل «الهيبة»، وهو مسلسل سوري لبناني تم إنتاجه سنة 2017 أُعد للعرض في موسم رمضان، وتأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي، وقدم معه البطولة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس.

انطلاقاً من نجاح المسلسل ودوره المؤثر، قرر تيم حسن أن يقدم عملا سينمائيا جديدا بنفس الاسم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حيث يتم تكليف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

معلومات عن فيلم الهيبة

العمل من تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة كل من تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين

وقرر الفنان تيم حسن أن يكون فيلم «الهيبة» ختاما لسلسة مسلسل «الهيبة» التي استمرت على مدار 5 أجزاء، من إنتاج ​شركة الصباح​ إخوان، وإخراج ​سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله​، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.

تيم حسن ورمضان 2023

وفي الوقت ذاته قرر تيم حسن المشاركة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الزند»، كما يخوض تجربة الإخراج لأول مرة مع فيلم «الزير سالم» الذي يعيده إلى تقديم الأعمال تاريخية بعد غياب 15 عاما.