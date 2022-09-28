معلومات مقلقة عن فيروس كوتشا الجديد.. شبيه بكورونا ويقاوم اللقاحات

بعد هدوء حذر بشأن إصابات فيروس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية، قرب نهاية فيروس كورونا الذي هدد العالم، ظهر على السطح فيروس جديد تم رصده فى روسيا، ويعتقد العلماء أنه شبيه بفيروس كورونا، لافتين إلى أنه يعرف باسم «كوتشا».

معلومات عن فيروس كوتشا الجديد

نستعرض أبرز المعلومات عن فيروس كوتشا الجديد، بحسب موقع «ساينس أليرت»:

- الفيروس تم رصده فى سوتشي فى روسيا.

- رصد في الخفافيش الروسية.

- يمكن أن يصيب الفيروس الجديد الإنسان.

- من نفس عائلة فيروس كورونا.

- مقاوم تماما للقاحات الموجودة ضد الفيروس.

- يصيب الجهاز التنفسى للإنسان.

اكتشاف فيروس كوتشا بين الخفافيش

أوضح «ساينس أليرت»، أن فيروس كوتشا الجديد، اكتشف بين الخفافيش الأقل حدوة، منوها إلى أن هذا النوع موجود في شمال إفريقيا وأوروبا.

وأشار الموقع، إلى أن الفيروس الجديد لا يمكن مواجهته بالأدوية واللقاحات التى تم تطويرها ضد فيروس كورونا، فضلا عن الأجسام المضادة التي تم تطويرها من متحور أوميكرون.

وشدد الباحثون، على ضرورة التوصل لتطوير لقاحات جديدة للوقاية من الفيروس الجديد، وفقا لنتائج الأبحاث التي توصلوا إليها، مشيرين إلى أن الأمر المثير هو مقاومة الفيروس الواضحة للقاحات المضادة ضد فيروس كوورنا.

رصد الفيروس لأول مرة فى 2020

رصد فيروس كوتشا، لأول مرة فى روسيا قبل عامين، من قبل الباحثين الروس، ولم يكن الفيروس يشكل خطورة وقت اكتشافه، كما لم تظهر أي علامات على ارتباط كوتشا بكورونا.

يشار إلى أنه تم رصد فيروس كورونا لأول مرة في الصين ديسمبر 2019، قبل أن ينتشر فى جميع أنحاء العالم أوائل عام 2020.