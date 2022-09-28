4 أفلام تتنافس على الترشح لـ«أوسكار 2023».. بينها «كيرة والجن»

تفاضل لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أفضل فيلم عالمي بالـ95 من جوائز أوسكار، بين 4 أفلام هي: «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، و«قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي، بالإضافة إلى فيلم «ب 15» للمخرج أحمد عبدالله، وهو الفيلم الذي لم يتم طرحه في دور العرض السينمائي حتى الآن.

ومن جهتها، كشفت الناقدة حنان أبو الضياء عضو لجنة اختيار الفيلم المصري للأوسكار، في تصريحات لـ«الوطن»: «ينظم منتج الفيلم عرض خاص للجنة اليوم، وعرض آخر غدا قبل أن تجتمع اللجنة في تمام الساعة 5 مساءً لاختيار الفيلم المقرر إرساله للأكاديمية لتمثيل مصر في المسابقة، قبل الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات في 3 أكتوبر المقبل».

وأكّدت «حنان أبو الضياء» أنَّ منتج فيلم «ب 15» للمخرج أحمد عبدالله، تعهد بعرضه خلال شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي لا يخالف قواعد الترشح التي تلزم أن يكون الفيلم عرض سينمائيا في الفترة 1 يناير 2022 حتى 30 نوفمبر 2022.

المغرب وتونس وفلسطين والجزائر ترشح أفلامها لـ«أوسكار 2023»

وتواصل الدول حول العالم ترشيح أفلامها لتكون ضمن القائمة النهائية التي تضمن 5 أفلام تتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، في حفل توزيع الجوائز المقام في 12 مارس 2023 على مسرح «دولبي» الشهير بلوس أنجلوس.

وتعد المغرب من أحدث الدول العربية التي رشحت أفلامها للجائزة ووقع اختيارها على فيلم «القفطان الأزرق» تأليف وإخراج مريم توزاني لتمثيلها بالمسابقة، وتتسع القائمة لتمشل: فلسطين بفيلم «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج، تونس بـ«تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري، الجزائر بـ«إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب.

تاريخ المشاركات العربية بـ «أوسكار»: فوز واحد وترشيحات عديدة

وعلى مدار تاريخ جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي لم ينجح سوى فيلم واحد في الحصول على الجائزة، وهو الجزائري «زد» إخراج كوستا جافراس، كما تأتي في المركز الأول في قائمة الدول العربية التي وصلت إلى قائمة الترشيحات النهائية 5 مرات وذلك من إجمالي 22 ترشيح في الفترة من 1969 إلى 2021، بينما تقدمت مصر للجائزة 36 مرة في الفترة من 1958 إلى 2021 ولكنها لم تصل ولو مرة إلى قائمة الترشيحات النهائية.