غدا.. أول اجتماعات لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار 2023

بدأت مصر خطواتها تجاه اختيار فيلم لتمثيلها في أوسكار 2023 ضمن فئة أفضل فيلم عالمي، إذ تقليد تشكل نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، سنويا، لجنة تتولى اختيار الفيلم المرشح للمنافسة في تلك الفئة من الأعمال السينمائية التي عرضت على مدار العام، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز صناع السينما والنقاد المصريين.

ومن جانبها، كشفت الناقدة حنان أبو الضياء أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول، في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد، قائلة في تصريحاتها لـ«الوطن»: «نبدأ أول اجتماعتنا وسنحدد قائمة قصيرة من 5 أفلام من إجمالي الأفلام التي عُرضت في السينمات خلال العام، وبعد ذلك يجرى التصويت على فيلم واحد من تلك القائمة، وتقديمه لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع الجوائز في موعد أقصاه 3 أكتوبر المقبل».

مصر ترشح «سعاد» لـ أوسكار 2022.. والجائزة يقتنصها الياباني «Drive My Car»

في العام الماضي، استقرت اللجنة على فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي لعام 2022، ولكنه لم يصل إلى القائمة الطويلة أو القصيرة للترشيحات التي تضمنت: الفيلم الدنماركي «Flee»، ومن النرويج «The Worst Person in the World»، ومن إيطاليا «The Hand of God»، ومن «Lunana: A Yak in the Classroom» بوتان، بالإضافة إلى الفيلم الياباني «Drive My Car» الذي حصل على الجائزة في حفل توزيع الجوائز.

3 دول عربية ترشح أفلامها لـ أوسكار 2023

وعلى مدار الأيام الماضية، بدأت الدول ترشيح أفلامها لتمثيل في مسابقة الأوسكار، حيث وقع اختيار فرنسا على فيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب، كما رشحت عدد من الدول العربية أفلامها، منها فلسطين بـ «حمى البحر المتوسط» تأليف وإخراج مها الحاج، والجزائر بفيلم «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب، بينما وقع اختيار تونس على فيلم «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري لتمثيلها في أوسكار 2023.