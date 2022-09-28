المغرب يختار «القفطان الأزرق» لتمثيله في أوسكار 2023

اختار المركز السينمائي المغربي، فيلم «القفطان الأزرق» تأليف وإخراج مريم توزاني، لتمثيله في فئة أفضل فيلم عالمي في الدورة 95 لجوائز أوسكار، بعد مشاركة الفيلم في مسابقة «نظرة ما» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

وكشف المركز، في بيان رسمي، أن لجنة الاختيار برئاسة سميرة الحمير، وقع اختيارها للفيلم وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية فنون وعلوم السينما.

مريم توزاني تمثل المغرب في أوسكار

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرشح فيها المغرب فيلما للمخرجة مريم توزاني، لتمثيله في جوائز أوسكار، إذ سبق ورشح فيلمها «آدم» للمسابقة بالدورة 92 من حفل توزيع الجوائز الشهير.

ولم ينجح المغرب في الوصول إلى قائمة الترشيحات النهائية على مدار تاريخه، إذ رشح 17 فيلما للجائزة، في الفترة من 1977 إلى 2021.

3 دول عربية ترشح أفلامها لـ أوسكار 2023

رشحت عدد من الدول العربية، أفلامها لجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، من بينها فلسطين بفيلم «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج، بينما وقع اختيار تونس على فيلم «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري، واختارت الجزائر فيلم «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب.

وما تزال لجنة اختيار الفيلم المصري لـ أوسكار 2023، تواصل اجتماعتها، للاستقرار على فيلم، قبل موعد النهائي لاستقبال الأفلام في 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة الترشيحات الأولى في فئة الفيلم العالمي بجوائز أوسكار، يوم 21 ديسمبر المقبل، فيما يكشف عن القائمة القصيرة التي تضم الترشيحات النهائية في 24 يناير 2023، على أن يتم الإعلان عن الفيلم الفائز في حفل توزيع الجوائزالمقام في 12 مارس المقبل.

أفلام تتنافس على جائزة أوسكار

هناك مجموعة واسعة من الأفلام التي تتنافس بقوة على جائزة أوسكار، من بينها الفيلم الفرنسي «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب، والحاصل على عدد من الجوائز في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا، بالإضافة إلى فيلم «Holy Spider» للمخرج الإيراني علي عباسي، الذي اختارته الدنمارك لتمثيلها في مسابقة أوسكار 2023، التي حصلت بطلته زهرا أمير إبراهيمي على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي.