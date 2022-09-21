«صبرة» رئيسا لشركة مترو الأنفاق.. و«الفضالي» عضوا منتدبا

كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تعيين المهندس خالد صبرة، رئيساً لشركة مترو الأنفاق «شرفي»، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، على أن يتمّ تعيين المهندس على الفصالي، عضواً منتدبا لإدارة وتشغيل وصيانة شركة مترو الأنفاق، مشيراً إلى أنَّه يُعمل بهذا القرار خلال هذه الأيام، موضحاً أنَّ الشركة تعمل على تنفيذ جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ المهندس «صبرة» تمّ تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة لحضور كل الاجتماعات الخاصة بشركة مترو الأنفاق، ويتولى الفضالي، إدارة وتشغيل وصيانة الشركة المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، «المرج الجديدة - حلوان»، و«شبرا الخيمة - المنيب»، موضحاً أنَّ الشركة تسعي الفترة المقبلة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب المسافرين تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية

وأضاف المصدر، أنَّ الشركة أنهت كل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات لمواجهة زحام الركاب، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، إضافةً إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.