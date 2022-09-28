إقبال على «التعليم المزدوج» في الإسكندرية.. فرصة للالتحاق بسوق العمل

لاقى التعليم المزدوج أو التعليم الفني، إقبالا بمحافظة الإسكندرية إذ وصل عدد الطلاب المتقدمين له هذا العام 800 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ «الوطن»، إن التعليم المزدوج يجمع بين مؤهل متوسط بالسلك التعليمي والتدريب والعمل والعائد المادي بمجال العمل، مما يجعل الطالب يحصل على العمل والدراسة معا مما دعا وزارة التربية والتعليم لزيادة عدد مدارس التعليم المزدوج، لزيادة الرغبة بالالتحاق بها، حيث يجد الطلاب فرصة كبيرة للالتحاق بسوق العمل عبر التخرج خاصة بالشركات والمصانع التي كان يتدرب بها.

800 ألف طالب بالتعليم المزدوج هذا العام

وأضافت أمل حسان، مدير عام التعليم الفنى بالإسكندرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لمدارس التعليم الفني هذا العام وصل لـ 800 ألف طالب تم قبول 69935 طالبا منهم بالتعليم الفني الصناعي و31503 طلاب بالتعليم الفني التجاري و30701 طالب بالتعليم الفني الزراعي و5543 طالبا بالتعليم الفني الفندقي.

وأرجعت «حسان» الإقبال على مدارس التعليم الفني أو «التعليم المزدوج» لاهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني لماله من أهمية بسوق العمل، والتوجيه بزيادة عدد مدارس التعليم المزدوج خاصة المدارس التكنولوجية حتى تصل إلى 100مدرسة في مصر.

3 أنواع لمدارس التعليم المزدوج

وأكد محمد فوزي، مدير إدارة التعليم المزدوج بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن التعليم المزدوج يشمل ثلاثة أنواع منها مدرسة مستقلة ومدرسة ملحقة على مدرسة صناعية ومدرسة داخل مصنع منها 7 مدارس بإدارات شرق وبرج العرب والعامرية والمنتزه وغرب التعليمية وجميعها تعتمد على مناهج علمية بسيطة يمكن للطالب التفوق بها وفقا لمهاراته الشخصية.