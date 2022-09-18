مدينة الطور تستعد لقمة المناخ بمحطة غاز طبيعي وزيادة المسطحات الخضراء

أكد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، تطوير مدن المحافظة استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن مدينة طور سيناء تشهد عملية تطوير شاملة في المرافق الحيوية والمنشآت.

تطوير شبكة الطرق

وأوضح السكرتير العام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى تنفيذ شبكة طرق بمدينة الطور، بتكلفة تصل إلي نصف مليار جنيه، وبطول يصل إلى 50 كيلو مترا، من خلال تركيب بلدورات وأعمدة إنارة وتجميل ميادين وزراعات خضراء.

وقال، إن أبرز الطرق التي يجرى تطويرها، طريق كمين الساحل بطول 8 كيلو مترات وعرض 60 مترا، والطريق مزدوج ويضم ثلاثة ميادين لضمان سهولة الحركة المرورية، وهناك أيضًا طريق المحافظة لمجمع للبنوك بطول 2 كيلو متر، إضافة إلى طريق قرية الجبيل بطول 5 كيلو مترات بعرض 50 مترا وهو مزدوج.

مسطحات خضراء وقص الأشجار

وأكد «الشريف» أن نهاية عام 2022 ستكون مدينة الطور خضراء بعد تشغيل محطة الغاز الطبيعي لتمويل السيارات بديلا عن الوقود العادي، مشيرا إلى استغلال كل الفراغات لزيادة المساحات الخضراء.

وتابع، بأن هناك حملة يقودها العميد هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء لقص وتقليم الأشجار في كل الأحياء، لتصبح المدينة ذات شكل جمالي مميز، مشيرا إلى عقد ندوات في كل المصالح الحكومية ومراكز الشباب لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه استعدادا للتحول إلى الأخضر.