«حياة كريمة» تطلق 11 قافلة طبية بالمحافظات بالتعاون مع «الصحة»

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة من أجل تحسين جودة حياة المواطن، للارتقاء بالعديد من الخدمات المقدمة له، ويتمّ ذلك من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية المختلفة.

التخصصات الطبية

وفي هذا الإطار، أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عددًا من القوافل الطبية في بعض المحافظات المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من أجل تقديم خدمة الكشف للمواطنين بالمجان، فضلا عن توفير صيدلية يوجد بها كل أنواع الأدوية المختلفة، تصرف بالمجان للمواطن.

وتضم القوافل الطبية عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وهي: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الأشعة، والتحاليل الطبية.

أماكن تواجد قوافل حياة كريمة الطبية

أما عن الحالات التي تحتاج لرعاية طبية خاصة، أو إجراء عمليات جراحية، يتمّ تحويلها إلى المستشفيات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان.

وبلغ عدد القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 11 قافلة، تستمر في تقديم خدمتها للمواطنين بداية من اليوم وحتى غدا الموافق 29 من سبتمبر الجاري، وتنتشر القوافل في بعض المحافظات المختلفة، وهي:

- منطقة المراقي (بهي الدين - مشتت) التابعة لمركز سيوة بمحافظة مطروح.

- منطقة نجع البارود التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا.

- منطقة الكمالية التابعة لمركز المحلة ثان بمحافظة الغربية.

- منطقة نزلة القاضي التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج

- مركز طبي الأسمرات بحي المقطم في محافظة القاهرة

- منطقة لاجودة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

- منطقة القفطة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.

- منطقة ناصف التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

- مركز طبي أبو الريش بمركز دمنهور في محافظة البحيرة.

- منطقة كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

- منطقة البنك التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.