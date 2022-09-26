الكشف على 600 شخص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالإسماعيلية

أطلقت مديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، قافلة طبية مكبرة، ضمن مبادرة حياة كريمة، بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، ضمت جميع التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على أبناء المركز ضمن القوافل الطبية التي أطلقتها المؤسسة لتجوب قرى ونجوع مصر لتوفير رعاية صحية لهم واكتشاف الأمراض مبكراً وإحالتهم إلى المستشفيات حال احتياج ذلك.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن قافلة حياة كريمة قدمت اليوم الكشف الطبي والعلاج لما يقرب من 600 شخص من أبناء مركز القصاصين.

قافلة طبية تضم جميع التخصصات

وأضاف «حطب» أن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وعيادة ضغط وسكر»، موضحا أن القافلة استهدفت الحالات الأكثر احتياجاً، وتضم صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجاناً.

وأشار إلى أن القافلة تضم معملًا للتحاليل وصيدلية تحتوي على 85 صنفًا دوائيًا لتقديم الأدوية مجانا، بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري لأخذ اللقاح، كما تشمل القافلة التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

القوافل توفر الدعم الطبي للأكثر احتياجاً

وأوضح أن القافلة تأتي استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة حياة كريمة بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها، ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى، والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.