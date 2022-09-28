القبض على شخص تعدى على زوج طليقته بـ«شاكوش» في المحلة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المواطنين في مدينة المحلة الكبرى، بعد تعديه على زوج طليقته بالضرب على رأسه بآلة حادة «شاكوش»، ما أسفر عن إصابته بنزيف وارتجاج في المخ، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة، بتعدي أحد الأشخاص في منطقة أبو دراع دائرة القسم، على «إبراهيم.م.م» في العقد الثالث من عمره، مقيم بذات المنطقة، مستخدماً آلة حادة «شاكوش»، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتدهور حالته الصحية.

وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن المجني عليه عقد قرانه على سيدة مطلقة وتسكن في نفس المنزل المقيم به طليقها، وفي أثناء سيرها برفقة المجني عليه للمنزل، باغته طليقها، وتعدى عليه بالضرب وأحدث ما به من إصابات، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وحالته الصحية غير مستقرة، فيما جرى ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، والحالة الصحية للمجني عليه.

العقوبة المتوقعة للمتهم

من جانبه، قال طاهر شلبي، محامي، إن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب كل من تعدى بالضرب أو الجرح مع سبق إصرار أو ترصد أو تربص، بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات، كما يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.