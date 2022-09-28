«تربية رياضية الإسكندرية» تنشئ مكتب إرشاد أكاديمي لمنع أزمات الفصل

قرر الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، إنشاء مكتب للإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي لطلاب مرحلة البكالوريوس، وذلك لدعم الطلاب وإرشادهم بشكل صحيح منعا لتكرار أزمات التهديد بالفصل نتيجة انخفاض المعدل التراكمي.

وبحسب بيان كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، أن القرار يهدف إلى الاعتماد على تطبيق معايير ومواصفات الجودة في نظم التعليم الحديثة والمتطورة لخدمة العملية التعليمية بصفة عامة وطلاب الكلية بصفه خاصة بدءا من العام الدراسي الجديد.

هدف مكتب الإرشاد الأكاديمي

أوضحت الكلية أن المكتب هدفه الارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين ورعاية الطلاب المتفوقين وتقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي الذي يحتاجه الطلاب خلال دراستهم الأكاديمية.

وأكدت عملية الإرشاد الأكاديمي في نظام الساعات المعتمدة لها دور كبير في العملية التعليمية، وينعكس ذلك بشكل كبير ومباشر على الطالب والكلية من حيث انسيابية المادة التعليمية والمدة الدراسية لإنهاء متطلبات الدراسة.

تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للكلية بتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وفق الأساليب الحديثة في مجال التعليم الجامعي الذي يطبق نظم الجودة.