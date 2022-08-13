منح دراسية في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية.. الشروط والتقديم 

يبحث كثيرون عن منح دراسية في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، بعدما أعلنت الجامعة تقديم 100 منحة دراسية للمتقدمين للتسجيل والالتحاق بمرحلة الماجستير، وذلك بتخفيض الرسوم بنسبة (50%) في فصل الخريف للعام الدراسي 2022/ 2023.

تفاصيل منح دراسية في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل منح كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والتي تعطي أولوية الاستفادة من المنح للحاصلين على تقدير امتياز، وجيد جداً، ثم جيد، فضلا عن أبطال مصر الحاصلين على ميداليات على المستوى العالمي أو الإفريقي أو العربي من خريجي كليات التربية الرياضية.

وتأتي تلك المنح في إطار دور ودعم كلية التربية الرياضية بالإسكندرية في النهوض بالرياضة المصرية، وإعداد كوادر رياضية علمية مؤهلة قادرة على مواجهة متطلبات سوق العمل الرياضي.

التقديم في المنح الدراسية

يمكن التسجيل للالتحاق بالدراسة بمقر الكلية بأبوقير، أو لمزيد من المعلومات عبر الأرقام التالية 01286199888 - 01221010736.

كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية

وتعتبر كلية التربية الرياضية بنين من الكليات العريقة، إذ أنشئت عام 1955، ومنذ هذا التاريخ تهتم الكلية بإعداد كوادر قيادية فى المجالات الرياضية والشبابية، وذلك في إطار مناخ تعليمي مرن يساعد على إبداع الطالب لضمان خريج قادر على الإسهام الايجابي فى الحركة الرياضية ويلبى احتياجات سوق العمل وتنميته مهنيا بعد التخرج من خلال البرامج المتنوعة للدراسات العليا مع الالتزام بنشر وتبادل المعلومات وتقديم المشورة والخبرة الرياضية والدراسات البحثية للمؤسسات العاملة في المجال الرياضي.