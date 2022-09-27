حل أزمة فصل 497 طالبا من كلية التربية الرياضية «بنين» بجامعة الإسكندرية 

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين في جامعة الإسكندرية، حل مشكلة 497 طالبا تعرضوا للفصل بسبب إنذارات المعدل الأكاديمي وفقًا للائحة، حيث تم إلغاء إنذار من الإنذارين المسجلين مسبقًا لعدم علمهما بأحدهما، ليبقى لهم فرصة جديدة.

وأضاف «بلال» في بيان اليوم، أن مجلس جامعة الإسكندرية اعتمد اليوم قرار توصية مجلس كلية التربية الرياضية أبو قير بتاريخ 26 سبتمبر بخصوص حالة 497 طالبًا من المستوى الثاني، وتضررهم من عدم وصول الإنذارات الأكاديمية، وما ترتب على ذلك من عدم إعلامهم بإنخفاض المعدل الأكاديمي عن 2 وفق لائحة الساعات المعتمدة وتعرضها للفصل من الدراسة.

احتساب إنذار أكاديمي واحد

وأوضح أن القرار صدر بإحتساب انذار أكاديمي واحد فقط للطلاب، وأن يستكمل طلاب كلية التربية الرياضية، دراستهم بالكلية ويكونوا تحت المراقبة الأكاديمية.

نصائح للطلاب المهددين بالفصل

وطالب عميد تربية رياضية، جميع طلاب الكلية بضرورة الالتزام والانتظام بالدراسة وقراءة اللائحة الطلابية للساعات المعتمدة جيدا وخاصة الطلاب الجدد والمتابعة المستمرة مع الإرشاد الأكاديمي، والمتابعة المستمرة للبريد الأكاديمي لكل طالب والذي سيتم إرسال أي إنذارات أكاديمية عليه.