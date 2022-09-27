توفير شنط مدرسية وسداد المصروفات لـ80 طالبا بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

شهدت نقابة المعلمين بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، مبادرة «راجعين نتعلم»، إحدى مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، لتوزيع شنط مدرسية تشمل كل مستلزمات المدرسة، لـ80 طالبا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، المنتمين لأسر غير القادرين بالبرلس وبلطيم، إضافة لسداد المصروفات الدراسية لهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والسيد إسماعيل، مدير عام إدارة بلطيم التعليمية، وعدد من القيادات.

توفير احتياجات الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في هذا العمل الخيري من متطوعي «حياة كريمة» في مركز بلطيم، مثنيا على كل ما يقوم به شباب المحافظة ومتطوعيها من توفير احتياجات الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية.