اختيار شون ليفي لإخراج الجزء الثالث من سلسلة «Deadpool»

دخل المخرج شون ليفي عالم «مارفل» السينمائي إذ أنَّه من المقرر أن يتولى إخراج الجزء الثالث من سلسلة أفلام الحركة الكوميدية «Deadpool 3» بطولة النجم الأمريكي رايان رينولدز، ويعتبر التعاون الثالث بينهما بعد «Free Guy» و«The Adam Project»، وذلك وفقًا لما نشره «رينولدز» عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

ويعتبر شون ليفي هو المخرج الثالث الذي يعمل على أفلام «Deadpool»، إذ أخرج تيم ميلر الجزء الأول من الفيلم، بينما أخرج الجزء الثاني ديفيد ليتش، ويواصل الكاتبان ريت ريس وبول ويرنيك اللذان قاما بكتابة الجزء الأول والثاني، تأليف الجزء الثالث من الفيلم، وبخلاف رايان رينولدز، لم يتمّ الكشف عن أبطال الجزء الثالث حتى الآن وذلك بحسب موقع «فارايتي».

«Deadpool» يحقق إيرادات 780 مليون دولار حول العالم

وتعد أفلام «Deadpool» من أكثر أفلام «X-Men» تحقيقًا للأرباح على الإطلاق، إذ حققت كل منها أكثر من 780 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وجرى عرض أول فيلمين للمرة الأولى في 2016 و2018 على التوالي، وتمّ إصدارهما من قبل شركة «20th Century Fox» قبل أن تستحوذ «ديزني» على هذا الاستوديو.

وفي ذلك الوقت، كان هناك خوف من أن تسعى شركة «ديزني» إلى الحفاظ على صورتها الصديقة للعائلة، والتي تعتبر بعيدة كل البعد عن عالم «ديدبول»، ومع ذلك، قلل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديزني»، بوب إيجر، من هذه المخاوف في عام 2019 ، قائلاً إن «ديزني» ستواصل إنتاج أفلام «Deadpool» المصنفة على أنها غير مناسبة للأطفال، وغيرها من قصص «مارفل» الموجهة للبالغين.

«ديزني» تؤكّد استمرارها في العمل على إنتاج أفلام «Deadpool»

ووعد «إيجر» مواصلة العمل على سلسلة الأفلام المحبوبة، قائلًا: «هناك بالتأكّيد شعبية لهذه الأنواع من الأفلام»، وألمح إلى أن هذه الأفلام لن يتم طرحها تحت شعار «مارفل» أو «ديزني» التقليدي، وستبذل الشركة جهدًا لضمان وضع علامة مخصصة للأعمال غير المناسبة للأطفال.