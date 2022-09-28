إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع «البحث العلمي»

وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون للارتقاء بمنظومة العمل البحثي مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء بحري دكتور جمال أحمد النشار مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة البحوث الفنية والتطوير للارتقاء بمنظومة العمل البحثي لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

من جهته، أعرب الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق في كل المجالات العلمية.

ويهدف البروتوكول، إلى تعزيز آليات العمل البحثي وتطوير أوجه التعاون في العديد من المجالات البحثية والفنية والتدريبية والتطبيقية والتصنيعية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.