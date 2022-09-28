البابا تواضروس يلتقي الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا أبراهام، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، الذي قدم تقريرًا له عن مؤتمر شباب الخريجين لأمريكا وكندا.

حوار بعنوان «نحن واحد»

وشارك البابا تواضروس في هذا المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منذ عدة أيام، ودار الحوار حول «نحن واحد» الذي قد اقترحه البابا مسبقا، وألقى كلمة روحية حول «الوحدانية» وكيف نكون واحد بالروح والعمل، كما أجاب البابا عن عدد من الأسئلة التي طرحها الشباب المشاركين في هذا اللقاء.

شارك في المؤتمر 140 شابًّا وشابة

وانطلق هذا المؤتمر بمدينة شارلوت بإيبارشية نورث وساوث كارولاينا وكنتاكي، بمشاركة 140 شابًّا وشابة، يمثلون 6 إيبارشيات في الولايات المتحدة، وإيبارشيتين بكندا، و4 قطاعات رعوية في أمريكا وكندا، بحضور الأنبا بيتر، أسقف الإيبارشية المضيفة، والأنبا أبراهام، والأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا سارافيم، أسقف أوهايو وميشيجن وإنديانا، والأنبا باسيل، الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة.