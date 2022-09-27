البابا تواضروس يشهد احتفالية مرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد

شهد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم احتفالية قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية بمناسبة مرور 200 عام على حل رموز اللغة المصرية القديمة بواسطة العالم الفرنسي شامبليون.

فقرات الاحتفالية

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، تضمن الحفل عرضًا مسرحيا، وآخر لفريق الكورال وتقديمي عن حجر رشيد، إلى جانب كلمات لعدد من الحضور، من بينها كلمة باللغتين القبطية والعربية للأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية، وعميد المعهد الدكتور إسحق عجبان.

بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والكنيسة

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفلت، أمس، بإطلاق مشروع «بنت الملك»، وهو بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ممثلة في أسقفية الخدمات ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر.

يهدف هذا المشروع إلى الاهتمام بكل فتاة خاصة عند اقترابها من سن الزواج، إذ يساهم هذا المشروع في تدبير مصروفات الزواج للفتيات.

وكرم البابا تواضروس الثاني خلال الاحتفال عددا من الشخصيات والهيئات بينهم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وغيرهما.