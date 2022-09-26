سكرتير البابا تواضروس: «بنت الملك» يصدر دفاتر توفير للفتيات الأولى بالرعاية سنويا

قال بيشوي شارل، سكرتير البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية، إنّ الكنيسة تتيح دفاتر توفير للفتيات الأولى بالرعاية مطلع كل عام ميلادي بجميع إيبارشيات مصر، وفي العام 2021 جرى إصدار دفاتر توفير للفتيات مواليد 2004 بنسبة 32% من إجمالي المدونين في الكنائس، وفي 2022 صدرت دفاتر توفير لمواليد 2005 بنسبة 35%، وذلك ضمن مشروع بنت الملك.

مشروع بنت الملك

جاء ذلك خلال احتفالية «مشروع بنت الملك» لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ومحمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

حظر استخدام دفاتر التوفير قبل الزواج

وقال القمص بيشوي شارل، سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية، إنّ من مسؤوليات الكنيسة الاهتمام بكل فتاة خاصة من هن في سن الزواج، مشيرا إلى أنّ فكرة مشروع بنت الملك تقوم على فتح دفاتر توفير للفتيات منذ عام 2018، على أن يحظر استخدام تلك الدفاتر قبل الإكليل «الزواج».

ولفت شارل، إلى أنّه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، نصّ على أن تضع الكنيسة 4 آلاف جنيه لكل فتاة مع بداية كل عام ميلادي جديد، ممن تتم عامها الـ17.