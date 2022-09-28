مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي (صور)

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا في البحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي، بمشاركة الفرقاطة المصرية طراز جوويند «الفاتح» مع الفرقاطة الفرنسية ACONIT عقب انتهاء زيارتها الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على تبادل الموقف العمليات بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تنفيذ تمارين تشكيلات الإبحار التكتيكية.

تأتي تلك التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعال في الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.