كل ما تريد معرفته عن تطبيق «نسك» السعودي الجديد.. يسهل تأشيرات العمرة

قررت وزارة الحج والعمرة السعوية تغيير اسم تطبيق «اعتمرنا» إلى «نسك» ودعت كافة المعتمرين سواء من داخل السعودية أو خارجها إلى تحديث التطبيق الذي سيكون مختصا بالتسجيل لأداء عمرة المولد النبوي.

ويتزامن قرار وزارة الحج والعمرة السعودية تحويل تطبيق «اعتمرنا» إلى «نسك» مع مواعيد أداء العمرة لشهر ربيع الأول الجارى، وتنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تطبيق «نسك».

كل ما تريد معرفته عن تطبيق «نسك»

- يهدف إلى تيسير قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم.

- تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيا.

- تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها لإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية.

- تتيح خدمات السفر والتنقل والتعرف على الفعاليات الثقافية.

- تيسير حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

- المنصة تمكن الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا.

- تقدم المنصة قريبا خدمة الخرائط التفاعلية والتقويم المخصص للعروض والأنشطة.

- تتيح الدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات.

- تمكـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيا على المعتمرين.

يشار إلى أنه سيتم تحويل كافة خدمات منصة «مقام» إلى منصة «نسك» قريبا ولكنها مستمرة في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة لحين إنتهاء الانتقال.

34.4 مليون تصريح لأداء العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»

يشار إلى أن أكثر من 21 مليون حاج ومعتمر، سجلوا على تطبيق «اعتمرنا»، كما تم إصدار أكثر من 34 مليون تصريح لأداء العمرة، بالإضافة إلى أكثر من 6 ملايين تصريح للصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي في المدينة المنورة، كما بلغ إجمالي أعداد جنسيات زوار بيت الله الحرام المسجلين في التطبيق 213 جنسية من مختلف دول العالم.