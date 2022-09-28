الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لإحدى الأنشطة الخاصة بإدارة الوقود

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانا عمليا للتأمين بالوقود لأحد التشكيلات، الذي تنفذه إدارة الوقود، في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب أحمد الصيفي، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، التي أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لهيئة الإمداد والتموين وجميع إداراتها التخصصية، لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، موكدا أنّ رجال الهيئة يواصلون العمل ليلا ونهارا بتفانٍ وإخلاص لإنجاز المهام التي تسند إليهم بما يسهم في تعظيم قدرات القوات المسلحة للوفاء بمهامها ومسؤولياتها.

أعقب ذلك تنفيذ المراحل المختلفة لإجراءات البيان العملي، تناولت القدرات والأساليب المتطورة في الحفاظ على كفاءة إمداد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالوقود عبر الوسائل والمعدات الحديثة، وكيفية التغلب على المعوقات الطارئة وفقا للأسس العلمية المدروسة في ذلك التخصص.

وفي نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة في البيان، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام، كما ناقش عددا من القادة والضباط في الأسلوب الأمثل لتنفيذ الإجراءات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم.

أعقب ذلك المرور على معرض لمعدات ومنتجات إدارات هيئة الإمداد والتموين، الذي عكس مدى حجم التطوير والتحديث الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بمختلف إداراتها التخصصية.

وفي سياق متصل، مرّ رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على إحدى وحدات قوات مكافحة الإرهاب، للاطمئنان على جاهزية المقاتلين المنضمين حديثا إليها، كما شاهد عدد من البيانات العملية التي أبرزت المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل، مشيدا بالمستوى الاحترافي الذي وصل إليه المقاتلون، كما طالبهم بالحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر المرور عدد من قادة القوات المسلحة.