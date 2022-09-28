شاب يقتل ابن عمته في الغربية.. «رفض منحه المال»

شهدت مدينة سمنود، بمحافظة الغربية، تعدي أحد الأشخاص على ابن عمته وإصابته بطعنة نافذة في الصدر، بواسطة سلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن مقتله.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد أحد أقاربه بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى «محمد محمود» ويبلغ من العمر 25 عامًا، بطعنة نافذة، على يد «محمد.م» ابن عمته.

وكشفت التحريات أن الجاني كان يذهب إلى منزل ومحل عمل المجني عليه، وينهال عليه بالسباب، بسبب احتياجه للمال، وأنه عاطل، وعندما اعترضه المجني عليه، استهل المتهم سكينًا وسدد له طعنه نافذة أودت بحياته.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

الرأي القانوني

وقال محمد طارق العريان، محامي، إنه يعاقب القاتل بالاعدام في حالة التعمد والإصرار على القتل، و بالسجن إذا كان القتل بدون عمد، كأن قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بواسطة أداة ليس بها قتل.