«التأديبية» تخصم 10 أيام من راتب موظفة.. أهانت محافظا على فيسبوك

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 4 موظفين بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء، من تهمة صرف بدل سفريات مأموريات بقيمة 280 جنيهًا دون وجه حق.

المحكمة قررت معاقبة موظف آخر

فيما عاقبت المحكمة، موظفة «فني تشغيل» بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بخصم 10 أيام من راتبها، لإدانتها بإهانة محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى، واتهمتهما بالفساد وشهّرت بهما عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

صدَر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 31 لسنة 64 ق.

النيابة تفند الاتهامات

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، أنّها صرفت لنفسها بدل السفر والانتقال إلى القاهرة عن مأموريات واعتمادها استمارات الصرف، وحال وجودها بمقر عملها بمدينة العريش خلال تلك المدد، ما ترتب عليه صرفها 422,5 جنيه دون وجه حق.

وحسب المحكمة، راجع الثاني استمارة صرف بدل السفر والانتقال إلى القاهرة، الخاصة بالمحالة الأولى عن المأمورية، واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات، ما ترتب عليه صرفها 142,5 جنيه دون وجه حق.

ووفق المحكمة، اتخذت الثالثة، إجراءات صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأموريتين، ومراجعة الاستمارة دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية، ما ترتب عليه صرفها 280 جنيهًا دون وجه حق.

ونسب للرابع، أنّه حرر استمارة صرف بدل السفر والانتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن مأموريتين، واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية، مما ترتب عليه صرفها مبلغ 280 جنيهًا دون وجه حق.

ونسب للمحالة الخامسة، أنّها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكت في تصرفاتها مسلكا لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفت الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بأن أهانت كل من محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى، واتهامهما بالفساد والتشهير بهما عن طريق النشر عبر صفحتها على فيس بوك خلال شهر نوفمبر 2015.