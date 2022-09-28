«الشيوخ» يوافق على مشروع «الأعلى لصناعة السيارات الصديقة للبيئة»

وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

توطين صناعة السيارات

وأكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات

وأشار المهندس أحمد سمير إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.