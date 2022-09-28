أسماء المقبولين في مدرسة التمريض بطور سيناء.. 63 طالبا

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كشوف المقبولين للدراسة في مدرسة التمريض بطور سيناء للعام الدراسي 2022/2023، بعد أن فحصت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة طلبات المتقدمين.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظ وافق على النزول بالمجموع مرتين تلبية لمطالب الأهالي.

ووافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على مطالب المواطنين وأهالي المحافظة بالنزول بمجموع القبول لمدرسة التمريض بطور سيناء للحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى 260 درجة، مع الاحتفاظ بكافة الشروط والأوراق المطلوبة التى جرى الإعلان عنها مسبقاً، واستثناء إقامة والد المتقدم لتصبح 10 سنوات بدلًا من 15 سنة.

63 طالبًا يتقدمون بأوراقهم

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إنه جرت الموافقة على فتح فصلين بطور سيناء لمدرسة التمريض بإجمالي 63 طالبًا، وأعلنت النتيجة اليوم ونشرت على الموقع الرسمي لمديرية الصحة والسكان بعد توقيعها من اللواء خالد فودة واعتمادها رسميًا، وسيتم فتح باب التظلمات الأسبوع المقبل.

وأضاف «رخا»، أن الامتحانات جرت بشفافية بإشراف التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه لا استثناءات في القبول، خاصة فيما يخص المجموع، ونظام الدراسة بجنوب سيناء خمس سنوات.

موعد الاختبارات والكشف الطبي

جدير بالذكر أن الاختبارات بدأت يوم السبت 17 سبتمبر بمقابلة شخصية واختبار نفسي، ثم الأحد 18 سبتمبر باختبار الحاسب الآلي والقومسيون الطبي، ثم الاثنين 19 سبتمبر باختيار اللغة العربية والإنجليزية، والثلاثاء آخر الأيام وهو كشف الهيئة.